Rudi Garcia ha lasciato Napoli: confermato l’esonero, le ultime sul sostituto

E’ finita l’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il tecnico francese paga la clamorosa sconfitta nel match della 12ª giornata del campionato di Serie A contro l’Empoli e in generale un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative. L’ultima prestazione al ‘Maradona’ ha fatto infuriare il presidente De Laurentiis che ha abbandonato lo stadio dopo il gol di Kovalenko.

Nel post-partita non ha nemmeno incrociato lo sguardo con Rudi Garcia, a conferma della rottura definitiva. Oggi è andato in scena un incontro tra la dirigenza azzurra e il presidente De Laurentiis: confermata la decisione di esonerare l’allenatore. Il tecnico francese ha lasciato Napoli e si recherà a Nizza per riunirsi alla compagna e alla figlia nata da pochi mesi.

Il sostituto

Il presidente De Laurentiis ha contattato Igor Tudor. L’ex Hellas Verona e Marsiglia ha preso tempo ma sembra indirizzato ad accettare la proposta. Una risposta definitiva è attesa a stretto giro di posta. Le alternative sono Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro.