Missione fuga, il Napoli in campo contro l’Union Berlino: le probabili formazioni

Il tecnico Rudi Garcia è intenzionato ad affidare le chiavi dell’attacco a Giacomo Raspadori, decisivo anche nelle ultime partite. Si avvicina una gara importantissima per il Napoli nella 4ª giornata della fase a gironi di Champions League, di fronte l’Union Berlino. “Non esiste un vice in questa squadra, si gioca secondo le scelte del mister per mettere in campo la squadra migliore per affrontare ogni avversario. Quindi per noi conta sapere chi dà il meglio in quella partita”, sono le dichiarazioni dell’attaccante ex Sassuolo.

“Io per caratteristiche sono sempre stato a disposizione della squadra. Bisogna avere la consapevolezza che se anche una partita non la giochi sei sempre pronto a dare il tuo contributo. Garcia? Mi ha dato tanto, a partire dalla stima e dalla fiducia in me. Io do il 100% ogni giorno e il tecnico mi ha portato a giocare in diversi ruoli. Per chi fa questo sport serve continuità in attacco e in difesa, avere brillantezza, serve a un attaccante che sappia trovare più volte il gol, tutto questo ti dà autostima e continuità in qualsiasi ruolo”.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Natan, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 7 Elmas, 29 Lindstrom, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. A disposizione: 95 Gollini, 14 Contini, 59 Zanoli, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 24 Cajuste, 70 Gaetano, 23 Zerbin, 20 Zielinski, 21 Politano, 18 Simeone. All.: Garcia.

UNION BERLINO (3-5-2): 1 Ronnow; 23 Bonucci, 31 Knoche, 4 Diogo Leite; 28 Trimmel, 7 Aaronson, 8 Khedira, 19 Haberer, 6 Gosens; 17 Behrens, 11 Fofana. A disposizione: 37 Schwolow, 39 Stein, 3 Jaeckel, 29 Tousart, 33 Kral, 20 Laidouni, 26 Roussillon, 36 Kemlein, 38 Dehl, 10 Volland, 27 Becker. All.: Fischer.

Arbitro: Makkelie (Olanda).