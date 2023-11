Spalletti svela il motivo dell’esclusione di Immobile! E si ferma un calciatore della Juve

CalcioWeb

La Nazionale italiana si prepara per il doppio importante appuntamento per le qualificazioni ai prossimi Europei contro Macedonia e Ucraina. Il Ct Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa ed un argomento caldo è quello della mancata convocazione di Ciro Immobile.

“lo riteniamo un calciatore molto importante che seguiamo sempre con grande attenzione come tutti i calciatori. Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti, anche se alla Lazio ancora non sono stato. In questo momento qui mi sembrava che gli altri tre che ho convocato fossero più in condizione, anche se in Champions ha fatto bene, ha realizzato un gran gol, e gli ho fatto pure i complimenti quando ci ho parlato. I criteri poi sono quelli di andare a vincere le partite che giochiamo, convocare i migliori tenendo conto di tante cose. Io lavoro sulla totalità delle cose quando faccio certe scelte”.

“C’è Cambiaso che ha una caviglia gonfia, Cristante che ha un affaticamento muscolare e c’è da fare attenzione al primo e al secondo allenamento. Jorginho ha dei punti in testa rimediati nell’ultima partita, bisogna fare grande attenzione perché ha qualche punto di sutura, ma noi abbiamo bisogno dei suoi piedi”.

Locatelli out per infortunio

Un’altra brutta notizia riguarda l’infortunio di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus è stato mandato a casa per una frattura leggermente scomposta a una costola. Il calciatore è a rischio per il big match di Serie A contro l’Inter.