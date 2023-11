Pallone d’Oro 2023, svelati i punteggi: ecco il distacco tra Messi, Haaland e Mbappè

CalcioWeb

France Football ha svelato i punteggi della classifica del Pallone d’Oro 2023 vinto da Lionel Messi nei giorni scorsi. La votazione è stata effettuata da una giuria composta dai giornalisti delle prime 100 nazioni del ranking FIFA (per l’Italia ha votato Paolo Condò di Sky). Il punteggio era così assegnato: 5 punti al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto nome. In caso di parità di punteggio si valutano alcuni criteri come il numero delle nomination al fine di stilare la classifica finale.

Le votazioni

Lionel Messi ha ricevuto 462 punti battendo di oltre 100 punti Erling Haaland, secondo a quota 357. Sul podio anche Kylian Mbappè con 270, ampiamente staccato dai due che lo precedono. Victor Osimhen, primo nome della serie A in classifica, ha chiuso all’8° posto con 24 punti. L’unico italiano in classifica, Nicolò Barella, ha chiuso 27° con 0 punti.

I punteggi del Pallone d’Oro 2023

Lionel Messi 462 Erling Haaland 357 Kylian Mbappè 270 Kevin De Bruyne 100 Rodri 57 Vinicius Jr. 49 Julian Alvarez 28 Victor Osimhen 24 Bernardo Silva 20 Luka Modric 19 Mohamed Salah 13 Robert Lewandowski 12 Yassine Bounou 10 Ilkay Gundogan 8 Emiliano Martinez 7 Karim Benzema 6 Kvicha Kvaratskhelia 6 Jude Bellingham 5 Harry Kane 4 Lautaro Martinez 4 Antoine Griezmann 4 Kim Min-Jae 3 Andrè Onana 2 Bukaio Saka 1 Josko Gvardiol 1 Jamal Musiala 0 Nicolò Barella 0 Martin Odegaard 0 Randal Kolo Muani 0 Ruben Dias 0