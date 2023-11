Perché Ucraina-Italia si gioca in Germania? Le squadre in campo alla BayArena

CalcioWeb

L’attesa è quasi finita: Ucraina e Italia sono pronte a scendere in campo per la gara decisiva delle qualificazioni a Euro2024. La squadra di Luciano Spalletti avrà a disposizione due risultati su tre per staccare il pass. La squadra azzurra non dovrà commettere l’errore di difendersi e accontentarsi del pareggio.

E’ quasi tutto pronto per la partita della BayArena di Leverkusen, in Germania. Da anni, ormai, l’Ucraina non gioca le partite casalinghe in casa e il motivo è semplice: lo scoppio della guerra con la Russia ha portato la UEFA a cancellare le partite interne.

L’Ucraina ha trovato ospitalità proprio dal Leverkusen: “siamo felici di poter inviare un messaggio, per quanto piccolo, di solidarietà con il nostro sostegno”, ha detto Cerro, ceo del Bayer. “Per tanti ucraini che hanno trovato in Renania la loro seconda casa, questa partita alla BayArena è una grande occasione per tifare da vicino la propria nazionale, così come per i numerosi italiani che vivono nella nostra regione. Speriamo in una pacifica e ovviamente emozionante festa del calcio”.