Porto, scoppiano due risse durante l’assemblea: calci e pugni tra soci | VIDEO

CalcioWeb

Incredibile episodio durante l’assemblea generale straordinaria del Porto che si sarebbe dovuta tenere ieri sera alla Dragao Arena. L’incontro è stato sospeso per un motivo particolare: una rissa, anzi diverse risse, scoppiate e che hanno portato alla conclusione dell’assemblea.

Circa 5000 i soci presenti che non solo non hanno trovato un accordo ma che hanno dato vita ad una brutta pagina per il club. La situazione è degenerata e si sono verificate addirittura scene di violenza.

“Uno dei giorni più neri nella storia del Porto. Una vergogna, un’organizzazione senza scrupoli, senza rispetto per i soci di questo grande club. Il 20 novembre ci riproveremo, il Porto ha bisogno di ritrovarsi nei principi e nei valori che ha, quello che è successo oggi non deve e non può più ripetersi”, sono le parole di André Villas-Boas, in corsa per la presidenza del club.

Images terrifiantes de l’Assemblée générale du FC Porto qui se tenait hier soir au Dragão Caixa. Un sócio donnant son avis sur les élections et favorable à un changement de président a été pris à parti par d’autres sócios du club et a dû être évacué.pic.twitter.com/9RQNQVTaaB — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) November 14, 2023