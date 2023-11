Pronostici 12ª Giornata di Serie A: big sul velluto? Occhio alla trappola

CalcioWeb

La 12ª Giornata di Serie A, da quest’oggi, domenica 10 novembre, fino a domenica 12, terrà compagnia agli appassionati del pallone prima della sosta per le Nazionali. Con il nuovo turno in arrivo, è tempo anche di analizzare le partite che ci attendono e dare qualche consiglio in ottica betting. Di seguito l’analisi della redazione di Calcioweb.

La 12ª Giornata di Serie A

All’apparenza, le big dovrebbero avere vita facile. La Juventus contro il Cagliari, il Napoli contro l’Empoli e l’Inter contro il Frosinone dovrebbero essere tre “1” forti del fattore campo e dei buoni momenti di forma. Per far alzare un po’ la quota si potrebbero accompagnare a un “Under” i bianconeri, mentre le altre due con “Over”, la quantità dei gol è in base a quanto siete amanti del rischio.

Attenzione al Milan. La trasferta di Lecce è ben più insidiosa delle gare casalinghe delle altre big, senza contare le energie spese dai rossoneri in Champions League contro il PSG. È anche vero però che il successo europeo ha dato fiducia e i rossoneri non possono più permettersi passi falsi: optiamo per un X2, magari con un Under 3.5 / 4.5 per far lievitare un po’ la quota.

Quattro i segni GG scelti: Sassuolo-Salernitana, Monza-Torino, Fiorentina-Bologna e Lazio-Roma ci sembrano partite in cui entrambe le squadre possono andare in rete, nonostante siano sfide abbastanza equilibrate. Doppia chance per Genoa-Verona e Udinese-Atalanta.

I pronostici della 12ª Giornata di Serie A

Sassuolo-Salernitana GG

Genoa-Verona 1X

Lecce-Milan X2 + Under 3.5

Juventus-Cagliari 1 + Under 3.5

Monza-Torino GG

Napoli-Empoli 1 + Over 1.5

Fiorentina-Bologna GG

Udinese-Atalanta X2

Lazio-Roma GG

Inter-Frosinone 1