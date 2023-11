Pronostici Champions League 5ª Giornata: gare decisive per le italiane

CalcioWeb

Ricominciati i campionati dopo la sosta per le Nazionali, in mezzo alla settimana è tempo di tornare in campo anche in ambito internazionale. La tre giorni europea si apre con la 5ª Giornata di Champions League. In campo le 4 italiane con situazioni di classifica differenti: Milan e Lazio hanno bisogno di punti pesanti per continuare a sperare nel passaggio del turno, il Napoli, in trasferta a Madrid, deve dare un’occhiata anche a quello che succede alle sue spalle. L’Inter, già sicura del passaggio agli ottavi, farà turnover ma terrà d’occhio la situazione primo posto. Di seguito i pronostici della redazione di Calcioweb.

Lazio-Celtic 1

La giornata si apre con la Lazio impegnata alle 18:45 contro il Celtic. I biancocelesti hanno bisogno di tre punti per sperare nel passaggio del turno: in caso di vittoria dell’Atletico Madrid sul Feyenoord, i capitolini sarebbero qualificati; in caso di pareggio, la Lazio avrebbe due risultati su tre contro i madrileni nell’ultima gara del girone.

Barcellona-Porto 1

Accattivante la sfida al vertice del Girone H fra Barcellona e Porto, entrambe prime a quota 9 punti e nessuna delle due qualificate, visti i 6 punti dello Shakthar che affronterà il fanalino di coda Anversa. All’andata, in Portogallo, il Barcellona ha faticato parecchio. In casa i catalani dovranno chiudere i conti e poi assicurarsi il primo posto contro l’Anversa.

Milan-Dortmund 1

Vietato sbagliare per il Milan. Nel girone più complicato e aperto di questa edizione della Champions League, il Milan (5 punti) deve battere il Borussia Dortmund (7 punti) per scavalcarlo in classifica e attendere gli sviluppi di PSG-Newcastle per mettersi a tavolino a fare i calcoli in vista dell’ultima giornata.

PSG-Newcastle GG

L’altra metà del girone dei rossoneri. PSG e Newcastle, rispettivamente a 6 e 4 punti, hanno bisogno di vincere per non restare impantanate in rischiose dinamiche nell’ultima giornata. Una sconfitta sarebbe, soprattutto per gli inglesi, davvero pericolosa. Sarà una partita giocata a viso aperto, i gol non dovrebbero mancare.

Galatasaray-Manchester United GG

Un solo pass rimasto nel Girone A dietro il Bayern Monaco primo a 12 punti. Il Copenaghen è secondo a 4 punti, ma vista la qualità delle altre squadre, sembra un caso. Da Galatasaray-Manchester United dovrebbe uscire la reale seconda del girone. I turchi potrebbero anche accontentarsi di un pareggio (hanno 4 punti, gli inglesi 3), per poi giocarsi il tutto per tutto contro il Copenaghen. Il Manchester United deve vincere. Anche qui i gol non dovrebbero mancare.

Benfica-Inter GG

Forse la gara più difficile da pronosticare, non per i valori in campo, ma per l’ampio turnover annunciato dall’Inter. I nerazzurri sono già sicuri del passaggio agli ottavi, ma non ancora del primo posto, unico vero obiettivo. Il Benfica, ultimo con 0 punti, potrebbe ancora puntare all’Europa League ma ha bisogno di vincere. Entrambe hanno interesse nella vittoria, dunque almeno un gol per parte è plausibile.

Real Madrid-Napoli 1X

Ultima italiana in campo, la sfida più complicata. Il Napoli deve sbancare il Santiago Bernabeu di Madrid e guardarsi le spalle dalla probabile vittoria del Braga contro il quale si giocherebbe l’ultima partita e il passaggio del girone. Battere il Real Madrid, in casa, anche se già qualificato, non sarà facile: l’ex Ancelotti ci terrà particolarmente a non fare brutta figura.

Le altre partite

Shakthar-Anversa 1

Feyenoord-Atletico Madrid X2

Manchester City-Lipsia 1

Young Boys-Stella Rossa GG

Siviglia-PSV GG

Arsenal-Lens 1

Bayern Monaco-Copenhagen 1 + O 1.5

Braga-Union Berlino 1X

Real Sociedad-Salisburgo 1X