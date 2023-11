Qualificazioni Europei, i pronostici di CalcioWeb: vittorie di Ungheria e Austria

CalcioWeb

Si torna in campo per le partite di qualificazioni a Euro 2024. Nelle prime partite in campo Azerbaigian-Svezia e Bulgaria-Ungheria. La Spagna è nettamente favorita contro Cipro, trasferta per Austria e Scozia rispettivamente contro Estonia e Georgia. Il Portogallo affronta il Liechtenstein, poi Lussemburgo-Bosnia e Slovacchia-Islanda.

L’Inghilterra dovrà vedersela contro Malta, sfida decisiva per l’Italia contro Macedonia. In campo anche Polonia-Repubblica Ceca. Sabato Francia-Gibilterra e Olanda-Irlanda.

I Pronostici

Azerbaigian-Svezia Over: è caccia al terzo posto del girone F. Si preannuncia una partita ‘aperta’ e probabilmente ricca di gol.

è caccia al terzo posto del girone F. Si preannuncia una partita ‘aperta’ e probabilmente ricca di gol. Bulgaria-Ungheria 2: testa-coda nel girone g. L’Ungheria guida la classifica e dovrà vincere per allungare sulla Serbia.

testa-coda nel girone g. L’Ungheria guida la classifica e dovrà vincere per allungare sulla Serbia. Estonia-Austria 2: i valori in campo sono completamente diversi e anche le motivazioni.

i valori in campo sono completamente diversi e anche le motivazioni. Montenegro-Lituania Goal: la prospettiva per le due squadre è quella di chiudere al terzo posto. Il pronostico Goal è di valore.

la prospettiva per le due squadre è quella di chiudere al terzo posto. Il pronostico Goal è di valore. Moldavia-Albania Over 1.5 : il distacco in classifica è di 4 punti, probabili almeno due gol nell’arco dell’incontro.

: il distacco in classifica è di 4 punti, probabili almeno due gol nell’arco dell’incontro. Italia-Macedonia 1 + Over 1,5: la squadra di Spalletti chiamata alla vittoria per raggiungere l’Ucraina e giocarsi la qualificazione all’ultima giornata con due risultati su tre a disposizione.

la squadra di Spalletti chiamata alla vittoria per raggiungere l’Ucraina e giocarsi la qualificazione all’ultima giornata con due risultati su tre a disposizione. Israele-Romania Over 1.5: l’Israele chiamato a vincere per accorciare le distanze proprio sulla Romania.

l’Israele chiamato a vincere per accorciare le distanze proprio sulla Romania. Svizzera-Kosovo 1: il rendimento del Kosovo è stato sorprendente ed è reduce da due vittorie consecutive. La Svizzera è comunque superiore.

Le altre partite:

Cipro-Spagna 2

Liechtenstein-Portogallo 2 + Over

Kazakistan-San Marino 1

Inghilterra-Malta 1 + Over

Lettonia-Croazia 2

Francia-Gibilterra 1 + Over

Olanda-Irlanda 1