Real Madrid ‘Made in Italy’: scatto per il sostituto di Carlo Ancelotti

Il Real Madrid continua a confermarsi una delle squadre più in forma in circolazione ed è in grado di raggiungere il massimo risultato tra campionato e Champions League. In Liga spagnola occupa la seconda posizione alle spalle della sorpresa Girona e si preannuncia un testa a testa con il Barcellona. In Champions è una delle squadre più attrezzate per la vittoria.

Il futuro di Carlo Ancelotti è già deciso: sarà il prossimo Ct della Nazionale brasiliana. Il club continua la ricerca ad un sostituto all’altezza ed un altro tecnico italiano potrebbe prendere il ruolo di Carletto. Stiamo parlando di Roberto De Zerbi, prima scelta nelle intenzioni del club spagnolo.

De Zerbi, alla seconda stagione al Brighton, piace molto alla dirigenza del Real Madrid soprattutto per la mentalità offensiva, in più anche i risultati sono stati considerati all’altezza. L’ex Sassuolo sarebbe il profilo ideale per lavorare con i giovani e avrebbe superato la concorrenza di Xabi Alonso. Dopo Foggia, Palermo, Benevento, Shakhtar e Brighton, il tecnico De Zerbi potrebbe spiccare definitivamente il volo.