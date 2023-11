Reggina, situazione delicata in casa Fenice Amaranto: la dura contestazione dei tifosi | FOTO

CalcioWeb

Tracollo per la Reggina nel campionato di Serie D. La stagione della nuova squadra, la Fenice Amaranto, non è stata di certo all’altezza e la situazione è sempre più delicata. La squadra è stata sconfitta al ‘Granillo’ dal Real Casalnuovo con il punteggio di 1-2.

La situazione di classifica è preoccupante: la Reggina occupa la 7ª posizione e non vince da quattro giornate. In 13 turni ha collezionato appena 20 punti e la distanza dalla vetta è di 15 punti. I tifosi sono sempre più delusi e al termine della partita è andata in scena una pesante contestazione.

Gli ultras hanno pesantemente contestato la società e il dirigente Ballarino: “ci avete rotto il ca**o, non vi vogliamo più”, il duro messaggio dei supporter amaranto.