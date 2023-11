Argentina-Uruguay, rissa in campo: Messi prende per il collo Olivera | VIDEO

CalcioWeb

L’Argentina ha perso la sua prima partita da quando è diventata campione del mondo, e lo ha fatto contro l’Uruguay in un match in cui non sono mancate le scintille.

Contrasti, risse e tanto altro nel “Clásico del Río de la Plata”, che hanno visto protagonista anche Leo Messi. La Pulce ha spinto e poi afferrato dal collo Olivera che si stava scagliando contro de Paul. In un altro momento, poi, Ugarte ha avuto da ridire con De Paul, con un gesto che non ha bisogno di spiegazioni.

Le parole di Messi

“Con l’Uruguay è sempre così. I giovani devono imparare dai più grandi a rispettare gli avversari“, queste le parole di Leo Messi dopo la rissa con i giocatori dell’Uruguay.

Il finale elettrico, con tanto di insulti e spintoni, oltre alle richieste di rispetto da parte di Messi ai giovani uruguaiani confermano solo quanto sia stata sentita ed importante questa sfida classica del Sudamerica. pic.twitter.com/FkL6JGdm4m — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) November 17, 2023

Il finale elettrico, con tanto di insulti e spintoni, oltre alle richieste di rispetto da parte di Messi ai giovani uruguaiani confermano solo quanto sia stata sentita ed importante questa sfida classica del Sudamerica. pic.twitter.com/FkL6JGdm4m — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) November 17, 2023