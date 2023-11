Bologna formato Europa! Imbattuto da 10 partite: la Lazio si inchina | CLASSIFICA

CalcioWeb

Quattro vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. Una difesa granitica con appena 8 gol subiti (la terza migliore della Serie A), appena 12 gol fatti ma quasi tutti decisivi. Il Bologna vince, convince e strappa applausi. Ma soprattutto sale a quota 18 punti, gli stessi del Napoli (che deve ancora giocare), in zona Conference/Europa League, 1 punticino in meno della zona Champions.

E la vittoria di questa sera non può che avere un respiro europeo. Battuta la Lazio di Maurizio Sarri, fermata dopo 3 successi consecutivi e costretta a restare in 8ª posizione a quota 16 punti. Assist di Zirkzee, gol di Ferguson, i due gioielli di Thiago Motta che non perde una partita dalla gara d’esordio contro il Milan: 10 gare senza sconfitte, così il Bologna può sognare in grande.

Classifica Serie A

Inter 25 Juventus 23 Milan 22 Atalanta 19 Napoli 18 Bologna 18 Fiorentina 17 Lazio 16 Roma 14 Monza 13 Lecce 13 Frosinone 12 Torino 12 Genoa 11 Sassuolo 11 Verona 8 Udinese 7 Empoli 7 Cagliari 6 Salernitana 4