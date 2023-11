Il Napoli affonda nel diluvio del Maradona: Kovalenko fa impazzire l’Empoli | CLASSIFICA

CalcioWeb

Sotto il diluvio dello stadio Diego Armando Maradona, il Napoli va incontro a un brutto ko contro l’Empoli che, appena prima della sosta per le nazionali, fa tornare in bilico la posizione di Rudi Garcia. Per i partenopei appena 7 punti nelle ultime 5 partite giocate, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Sono 8 i gol fatti, 7 quelli subiti.

Partita complicata per Kavaratskhelia e compagni, con il georgiano che segue tutta la prima metà di gara dalla panchina, poi entra al posto di Elmas e prova a dare la scossa. Sui suoi piedi un pallone d’oro nel finale per una conclusione da posizione ghiotta, sulla sinistra, che Berisha devia di piede compiendo una parata straordinaria.

L’Empoli è fastidioso, riparte, punge, gioca con il cronometro e, soprattutto, non attende mai passivamente le folate offensive del Napoli. Giocando così, come spesso accade, se riesci a non subire gol, probabilmente porti a casa l’intera posta in palio. In pieno recupero Viktor Kovalenko si inventa una splendida conclusione che sorprende Meret e vale 3 punti meritati per i toscani che si lasciano alle spalle la zona salvezza.

Per il Napoli tanta amarezza e i fischi del Maradona: gli azzurri il passo falso del Milan, rischiano il sorpasso dall’Atalanta (impegnata a Udine) e devono guardarsi le spalle dai possibili ritorni di Fiorentina, Roma e Lazio.

Classifica Serie A

Juventus 29 Inter 28 Milan 23 Napoli 21 Atalanta 19 Bologna 18 Roma 17 Fiorentina 17 Monza 17 Lazio 16 Torino 16 Frosinone 15 Genoa 14 Lecce 14 Sassuolo 12 Udinese 10 Empoli 10 Cagliari 9 Verona 8 Salernitana 5