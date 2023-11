Monza, Colombo ha quasi scoperto l’Europa: Verona ko, -2 dalle coppe | CLASSIFICA

CalcioWeb

Cristoforo Colombo scoprì l’America, Lorenzo Colombo ha quasi scoperto l’Europa. Ed è pronto a guidarci il Monza a suon di gol. Il giovane bomber scuola Milan ha regalato 3 punti pesanti ai brianzoli, vincitori 1-3 (di Caldirola e Folorunsho gli altri gol) sul campo del Verona, nel lunch match dell’11ª Giornata di Serie A.

Una vittoria importante per i ragazzi di Raffaele Palladino che salgono a quota 16 punti in classifica, gli stessi della Lazio, 2 in meno dal Bologna che attualmente occupa lo slot utile per la Conference League. Un traguardo che sarebbe straordinario.

Classifica Serie A

Inter 28 Juventus 23 Milan 22 Napoli 21 Atalanta 19 Bologna 18 Fiorentina 17 Monza Lazio 16 Roma 14 Lecce 13 Frosinone 12 Torino 12 Genoa 11 Sassuolo 11 Udinese 10 Verona 8 Empoli 7 Cagliari 6 Salernitana 4