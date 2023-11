Rivelazione shock di Barak, grave malattia: “potevo fare la fine di Eriksen”

CalcioWeb

“Avrei potuto fare la fine di Christian Eriksen che ha avuto un malore in campo all’ultimo Europeo“. Antonin Barak non usa mezze misure nel raccontare i problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dal campo la scorsa estate.

Il riferimento a Christian Eriksen, che a causa di un improvviso malore, dovuto a un problema al cuore, si accasciò a terra durante i Mondiali del 2020, è piuttosto forte. “Sembrava una cosa semplice e invece è diventata una polmonite bilaterale, con versamento nei polmoni fino al pericardio e il ricovero in ospedale“, spiega il centrocampista della Fiorentina a Diretta.it.

Il mancato trasferimento al Napoli

Nel corso della stessa intervista c’è stato spazio anche per un retroscena di mercato sul mancato trasferimento al Napoli: “alla fine della stagione 21/22 era già quasi tutto fatto con il Napoli, ma non siamo riusciti a chiudere perché hanno ritardato la cessione di Fabian Ruiz, al posto del quale sarei dovuto arrivare io. – racconta Barak – Alla fine, il Napoli ha ricevuto un’offerta per portare il centrocampista Ndombele dal Tottenham quasi gratis. All’epoca ero molto arrabbiato, ma col senno di poi non li biasimo affatto per aver scelto quella strada. La Fiorentina? È stato il salto più grande per me e sono molto felice“.