Roma, infortunio Smalling: è giallo per la frase di Mourinho

“Sappiamo delle 52 partite saltate dagli infortunati in stagione, che però si concentra su 2-3 giocatori al massimo che hanno una storia clinica precisa come Renato Sanches, Pellegrini… I giocatori sono professionisti e fanno tutto per stare bene. Noi dello staff lavoriamo tanto insieme. Lavoriamo su tante variabili. Pensiamo che stiamo facendo il miglior lavoro per avere la situazione più positiva possibile“. Josè Mourinho fa il punto sulla situazione infortuni in casa Roma.

Il tecnico portoghese fa la conta degli assenti e spera di poter avere, quanto prima, l’intera rosa a disposizione in modo da potersi giocare al meglio le proprie carte.

Infortunio Smalling: la frase tra le righe

Di Chris Smalling neanche l’ombra. La Roma soffre l’assenza del centrale inglese, alle prese con un lungo infortunio. Il commento in conferenza stampa di Josè Mourihno ha il sapore di una frecciatina: Smalling sente dolore, ma si tira anche indietro.

“L’infortunio c’è, altri hanno più capacità di sopportare il dolore. Smalling si tiene un pochino indietro, ma il suo infortunio è veramente difficile. – ha spiegato Mourinho – È una grande frustrazione per me, ma dobbiamo avere pazienza. Nell’ultima settimana non ha fatto neanche un minuto fuori dal dipartimento medico, non esce fuori da tanto tempo. È in ritardo, ma per la prima settimana non ha sentito dolore: potrà andare in campo con lo staff medico. Non me lo aspetto nelle prossime 2-3 settimane. Prima del 2024? Ni, speriamo…“.