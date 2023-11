Serie A, c’è anche la Roma per la Champions: tris contro l’Udinese | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Roma conquista tre punti importantissimi nel match della 13ª giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese ed è pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. La gara contro i bianconeri è stata più difficile del previsto e solo un guizzo di Dybala ha evitato spiacevoli conseguenze per i giallorossi.

José Mourinho si affida alla solita coppia formata da Dybala e Lukaku, gli ospiti rispondono con Thauvin e Success. La prima occasione è per Mancini, poi è proprio il difensore a portare in vantaggio i padroni di casa. Pellegrini sfiora il raddoppio, si va all’intervallo sull’1-0.

Nel secondo tempo si registra la reazione dell’Udinese e l’attaccante Thauvin trova il pareggio. Mourinho si gioca le carte Azmoun e El Shaarawy e la gara svolta. All’81’ assist di Lukaku e vantaggio di Dybala. Al 90′ è ‘Il Faraone’ a siglare il definitivo 3-1.

La classifica

Inter 31 Juventus 29 Milan 26 Napoli 24 Roma 21 Atalanta 20 Fiorentina 20 Bologna 18 Monza 18 Frosinone 18 Lazio 17 Torino 16 Sassuolo 15 Genoa 14 Lecce 14 Udinese 11 Cagliari 10 Empoli 10 Verona 8 Salernitana 8