Salernitana, ansia per l’infortunio di Ochoa: le parole del portiere sono preoccupanti

L’inizio di stagione della Salernitana non è stato all’altezza e la dirigenza ha deciso di esonerare Paulo Sousa per affidare la panchina al tecnico Filippo Inzaghi. Al ritorno in campo la squadra dovrà vedersela contro un avversario forte come la Lazio.

Non arrivano buone notizie sul fronte dell’infermeria. Il portiere Ochoa, uno dei migliori della squadra, è costretto a fermarsi per infortunio. L’estremo difensore ha accusato il problema al 7′ del match contro l’Honduras dopo uno scontro con Anthony Lozano al limite dell’area.

“Impatto duro, qualcosa si è mosso, pare possa essere qualcosa di muscolare”, ha detto Ochoa. “Difficilmente sarà pronto tra pochi giorni”, le parole del Ct del Messico. La presenza per la gara contro i biancocelesti è a serio rischio.