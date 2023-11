Salernitana-Lazio: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

CalcioWeb

La Serie A torna in campo per la 13ª giornata e sono in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con la sfida tra Salernitana e Lazio, due squadre in corsa per obiettivi diversi. La compagine di Filippo Inzaghi occupa l’ultima posizione e deve ancora assaporare la gioia con la prima vittoria. I biancocelesti occupano la 10ª posizione e sono attualmente fuori dalla zona Europa.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Legowski, Maggiore; Candreva, Simy, Ikwuemesi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ochoa, Cabral, Tchaouna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Squalificati: Luis Alberto | Indisponibili: Casale, Vecino

Salernitana-Lazio, l’orario

Il calcio d’inizio di Salernitana-Lazio, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per sabato 25 novembre alle ore 15:00.

Salernitana-Lazio, la diretta tv

Salernitana-Lazio, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Salernitana-Lazio, il pronostico

Salernitana-Lazio: Pronostico X2 – La squadra di Maurizio Sarri è più forte tecnicamente e non potrà permettersi un passo falso dopo la sconfitta contro il Bologna e il pareggio nel derby. La Salernitana non ha mai vinto in campionato e la gara contro i biancocelesti si preannuncia difficile.