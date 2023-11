Sergio Pirozzi sbarca in Serie C nel ruolo di allenatore: è l’ex sindaco di Amatrice

CalcioWeb

Sorpresa nel campionato di Serie C. Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice che ha gestito la fase dell’emergenza del terremoto del 2016, è diventato il nuovo allenatore dell’Alessandria. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore generale dei grigi Ninni Corda che in conferenza stampa ha svelato il nome del sostituto di Marco Banchini.

Poi il comunicato ufficiale del club. “L’U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di annunciare che Sergio Pirozzi è il nuovo allenatore della prima squadra”. Si tratta di un classe 1965 marchigiano di San Benedetto del Tronto che nel corso della carriera ha guidato nella vecchia serie C2 Rieti e Viterbese e in serie D Messina, Aprilia, Civitavecchia, Trastevere, Sambenedettese e Atletico Ascoli. “Da parte di tutto il club il più caloroso benvenuto a mister Pirozzi e gli auguri di buon lavoro”. Il tecnico ha firmato il contratto fino a giugno 2024.