Serie A, si gioca la 12ª giornata: tutte le probabili formazioni

Le squadre del campionato di Serie A sono pronte a scendere in campo per la 12ª giornata in un turno importante per le zone alte e basse della classifica. Nella prima partita scontro salvezza tra Sassuolo e Salernitana con la squadra di Filippo Inzaghi ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. In serata Genoa-Hellas Verona in un altro scontro per le zone basse.

Sabato di grande passione con due partite molto interessanti: trasferta per il Milan sul campo del Lecce, la Juventus davanti al pubblico amico contro il Cagliari di Ranieri. In serata Monza-Torino: si affrontano due squadre con ambizioni di alta classifica. Nel lunch match della domenica il Napoli di Rudi Garcia non può permettersi un passo falso contro l’Empoli, poi Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta.

Alle 18 una partita che non ha bisogno di presentazioni: il super derby tra Lazio e Roma. Chiude la giornata la capolista Inter, chiamata ad una prestazione importante contro la sorpresa Frosinone.

Tutte le probabili formazioni della 12ª giornata del campionato di Serie A