Serie B, esonerati altri due allenatori: le decisioni di Ascoli e Spezia

Sono saltate altre due panchine nel campionato di Serie B dopo la 13ª giornata del torneo cadetto. L’Ascoli ha deciso di esonerare William Viali: l’ex Cosenza era in bilico dopo la sconfitta casalinga contro il Como e nelle ultime ore è arrivata la decisione del ribaltone.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. William Viali. Il Club saluta e ringrazia il tecnico per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi per la causa bianconera”, si legge nel comunicato.

Ufficiale anche il sostituto: “l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Sig. Fabrizio Castori. Per il tecnico marchigiano si tratta di un ritorno in bianconero, avendo guidato l’Ascoli da novembre 2010 a novembre 2011, ottenendo una straordinaria salvezza il 29 maggio 2011, superando 3-0, nell’ultima gara di campionato, la Triestina al Del Duca. Mister Castori ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento dei playoff”.

Lo Spezia cambia allenatore

Anche lo Spezia ha deciso di cambiare allenatore dopo il deludente inizio di stagione. Il tecnico Massimiliano Alvini paga il pareggio contro la Ternana ed è stato sollevato dall’incarico. Al suo posto Luca D’Angelo.