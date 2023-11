Serie D, gli squalificati: mano durissima tra porte chiuse e stangate a calciatori e allenatori

CalcioWeb

Il campionato di Serie D continua a regalare emozioni e il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco degli squalificati. E’ arrivata una stangata nei confronti di Antonio Buscé, allenatore della Vibonese. L’ex calciatore della Reggina è stato squalificato per 4 giornate per “avere proferito espressione offensiva nei confronti del Direttore di gara”.

AMMENDA E UNA GARA A PORTE CHIUSE Euro 2.500,00 CAMPOBASSO F.C.

Per essere, nel corso del secondo tempo, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, entrate nel recinto di gioco e rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara; allontanate al termine della gara rientravano nel recinto di gioco e reiteravano la condotta rivolgendo espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale. Nella circostanza un A.A. richiedeva l’allontanamento di detti soggetti ad un dirigente locale che, tuttavia, si rifiutava di adoperarsi e profferiva espressioni offensive all’indirizzo dell’Ufficiale di gara. Inoltre, uno di detti soggetti, faceva indebito ingresso nel tunnel degli spogliatoi e ostacolava con un braccio il passaggio dell’A.A. che si trovava con le spalle al muro e senza la possibilità di muoversi.

Contestualmente il medesimo gli rivolgeva ripetuti insulti ponendosi “faccia a faccia”, mentre altre due persone partecipavano alla condotta violenta, accerchiando l’ufficiale di gara e rivolgendogli frasi minacciose. Nella circostanza il dirigente addetto all’Arbitro della società non offriva alcun aiuto all’A.A. ma al contrario inveiva nei suoi confronti e solo l’intervento del Direttore di gara permetteva al collega di divincolarsi e raggiungere gli spogliatoi. I tre soggetti proseguivano nella condotta minacciosa intimidatoria e offensiva nei confronti della Terna fino a quando la stessa non faceva ingresso negli spogliatoi.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COLLATO ANDREA (ALCIONE MILANO SSD A RL) Per essersi avvicinato faccia a faccia ad un A.A, al quale rivolgeva espressioni irriguardose e gesto irridente

APONE MAURO (BORGOSESIA CALCIO) Per avere rivolto espressioni gravemente irriguardose all’Arbitro.

RONDINA ALBERTO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL) Per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo di un A.A.

SANGREGORIO GIUSEPPE (ASTI) Per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo di un A.A.

URBANO CORRADO (FOOTBALL CLUB MATESE) Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

AMADIO PAOLO (SAMBENEDETTESE SSDARL) Allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del medesimo Ufficiale di gara.

BUSCE ANTONIO (VIBONESE CALCIO S.R.L.). Per avere profferito espressione offensiva nei confronti del Direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

INVERNIZZI ANDREA (ALCIONE MILANO SSD A RL) Per avere rivolto al Direttore di gara gesto irridente ed espressione irriguardosa.

PALOMBO MATTIA (FOOTBALL CLUB MATESE) Calciatore in panchina, rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara ed un suo Assistente.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

OREFICE ANTONIO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL) Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DAINELLI DAVIDE (AQUILA MONTEVARCHI1902) Al termine della gara veniva a contatto, petto a petto, con un dirigente della società avversaria, rivolendogli espressioni gravemente offensive.

SESTI DAVIDE (FIGLINE 1965) Per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio allo stinco un calciatore avversario.

LOMBARDI LORENZO (VICTOR SAN MARINO) Per avere, a gioco fermo, mentre si trovava a terra, pestato un calciatore avversario.