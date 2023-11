Servette-Roma: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Conclusa la quinta giornata di Champions League, il calcio europeo continua a regalare spettacolo con delle nuove partite in programma per oggi. A scendere in campo saranno le squadre di Europa e Conference League, con tre italiane che lotteranno per un buon risultato.

Torna in campo oggi la Roma di Mourinho: i giallorossi non possono permettersi una sconfitta e affronteranno fuori casa il Servette.

Servette-Roma, probabili formazioni

Servette (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli. Allenatore: René Weiler.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. Allenatore: Josè Mourinho

Servette-Roma, l’orario

La sfida tra Servette e Roma si terrà oggi, 30 novembre, alle 21 allo Stade de Genève.

Servette-Roma, il pronostico

Servette-Roma Pronostico 2 – I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro lo Slavia Praga e non possono permettersi un altro passo falso. I valori in campo sono nettamente diversi e il 2 a 1.80 è da sfruttare.

Servette-Roma, diretta tv

La sfida di questo pomeriggio tra Servette e Roma sarà visibile in televisione su Sky Sport al canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go e NOW.