Sierra Leone-Egitto, Mo Salah scortato dall’esercito: cosa è successo | VIDEO

Momenti spaventosi per Mo Salah durante la sfida tra Sierra Leone ed Egitto: il calciatore del Liverpool è stato quasi attaccato da un tifoso e per questo è stato necessario l’intervento del personale di sicurezza.

Sono stati diversi i tifosi che hanno tentato di aggredire il calciatore all’89’, quando l’Egitto si trovava in vantaggio per 2-0. Attorno a Salah è stato formato poi un anello protettivo mentre il primo invasore veniva catturato e portato via.

I soldati dell’esercito hanno circondato il calciatore, visibilmente scosso e lo hanno portato via. Uno degli invasori sembrava non avere cattive intenzioni e si è inginocchiato ai piedi di Salah, ma un altro è stato molto più aggressivo e ha spaventato e preoccupato tutti, primo fra tutti il calciatore del Liverpool.

🚨🎥| Liverpool’s Mohamed Salah almost gets attacked by opposition fans who ran into the pitch during the match, Sierra Leone vs Egypt. 😦

pic.twitter.com/9xGOOCDinN

— TTS. (@TransferSector) November 19, 2023