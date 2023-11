Paura per Smalling: ladri fanno irruzione nella sua casa a Roma

CalcioWeb

Ancora un grosso spavento per Chris Smalling. L’ex stella del Manchester United, attuale giocatore della Roma ha subito un furto nella sua casa di Tor Carbone, nella capitale italiana.

Secondo le prime notizia una banda di ladri ha fatto irruzione nella casa di Smalling tentando di rubare una cassaforte. Il calciatore sarà interrogato dalla polizia per avere un resoconto di quanto rubato.

La banda ha sfondato una finestra della casa di Smalling per poi recarsi subito nella cassaforte, per cercare di scassinarla: i ladri, però, non ci sono riusciti.

La polizia sta indagando, ma si pensa che i ladri siano dei professionisti e che provenganod all’Europa del’Est.

Uno spiacevole episodio per Smalling, che due anni fa era stato derubato e minacciato con una pistola davanti alla moglie e al figlio Leo.