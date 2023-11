Spezia, dramma Salva Ferrer: diagnosticato il linfoma di Hodgkin

CalcioWeb

Alla vigilia dell’inizio della nuova giornata del campionato di Serie B è arrivata una notizia drammatica in casa Spezia: al calciatore Salva Ferrer è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Il calciatore gioca attualmente all’Anorthosis ma è di proprietà dello Spezia. La conferma è arrivata direttamente dal calciatore attraverso una Storia pubblicata sui social.

“Non è facile scrivere questo messaggio, però da oggi voglio trasmettere positività. Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario. Non posso negare sia stato un colpo molto duro sia per me che per la mia famiglia, ma la prognosi è positiva e spero di avere un rapido recupero per tornare a giocare e godermi tutto il resto il prima possibile. Ho chiarissimo che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente”.

Poi il messaggio dello Spezia: “per quattro stagioni hai lottato come un vera aquila per onorare la nostra maglia. Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te”.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B, un tipo di globuli bianchi presenti nel sangue, nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo e in altri organi che compongono il tessuto linfatico.