Spezia, la posizione del tecnico Alvini dopo il pareggio contro la Ternana

CalcioWeb

E’ sempre più a rischio la posizione di Massimiliano Alvini. Il tecnico dello Spezia non è andato oltre il pareggio nel match della 13ª giornata del campionato di Serie B e la posizione di classifica è sempre più preoccupante. La partita contro la Ternana si è conclusa sul 2-2.

Vantaggio ospite con Casasola, poi il pareggio di Bertola. La Ternana torna in vantaggio con Diakite, nel recupero l’autogol di Capuano. La prima parte di stagione dello Spezia non è stata all’altezza: in 13 partite ha collezionato appena 10 punti, occupa la terzultima posizione ed è in piena zona retrocessione.

La posizione dell’allenatore Alvini è sempre più a rischio e ci sarà a breve un confronto per decidere l’eventuale ribaltone.