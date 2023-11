Stangata in Premier League, penalizzazione di 10 punti: come cambia la classifica

CalcioWeb

Arriva una stangata in Premier League: l’Everton è stato penalizzato di 10 punti in relazione alla violazione del Fair Play finanziario. “Una Commissione indipendente ha imposto una deduzione immediata di 10 punti all’Everton FC per una violazione delle Regole di Redditività e Sostenibilità della Premier League (PSRs). La Premier League ha presentato un reclamo contro il Club e ha deferito il caso a una Commissione indipendente all’inizio di quest’anno”, si legge nella nota.

“Durante le udienze, il Club ha ammesso di essere in violazione delle PSRs per il periodo fino alla stagione 2021/22, ma l’entità della violazione è rimasta oggetto di disputa. Dopo un’udienza di cinque giorni il mese scorso, la Commissione ha stabilito che il calcolo delle PSR dell’Everton FC per il periodo in questione ha comportato una perdita di 124,5 milioni di sterline, come sostenuto dalla Premier League, superando la soglia consentita di 105 milioni secondo le PSRs. La Commissione ha concluso che dovrebbe essere inflitta una sanzione sportiva sotto forma di deduzione di 10 punti, con effetto immediato”, conclude la Lega.

Come cambia la classifica

Manchester City 28 Liverpool 27 Arsenal 27 Tottenham 26 Aston Villa 25 Manchester United 21 Newcastle 20 Brighton 19 West Ham 17 Chelsea 16 Brentford 16 Wolves 15 Crystal Palace 15 Nottingham 13 Fulham 12 Bournemouth 9 Luton 6 Sheffield 5 Everton 4 Burnley 4