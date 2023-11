Bomba Inter, famoso imprenditore firma accordi per 2.5 miliardi: pronta l’offerta a Zhang

CalcioWeb

Finalista della scorsa Champions League, prima in classifica e principale candidata per lo Scudetto, l’Inter sembra aver suscitato l’interesse di diversi possibili compratori. Le voci su una possibile cessione, nel prossimo futuro, si rincorrono ormai da tempo e davanti a un’offerta importante Zhang potrebbe pensare di cedere la proprietà.

Zilliacus punta l’Inter

L’offerta potrebbe arrivare da Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese che ha annunciato, attraverso un comunicato, di aver firmato accordi da 2.5 miliardi di dollari con l’obiettivo, tra gli altri, di presentare una proposta per acquistare l’Inter.

“XXI Century Capital, la società di investimenti appartenente al gruppo Thomas Zilliacus Mobile Future Works, che ha recentemente annunciato il suo interesse nell’acquisto dell’Inter, ha oggi annunciato di aver firmato accordi con investitori per un totale di 2,5 miliardi di dollari USA da versare nei fondi di investimento creati da XXI Century Capital – si legge nella nota. – XXI Century Capital ha dichiarato di voler investire nel settore del calcio, della moda e dell’immobiliare in Italia. La società intensificherà gli investimenti con l’iniezione di questi nuovi fondi“.

“Sto trascorrendo parte dell’anno in Italia. Amo il paese, la sua cultura e la sua gente. Gli accordi di investimento che abbiamo appena firmato ci consentono di accelerare i nostri investimenti – ha dichiarato Zilliacus – Abbiamo l’obiettivo di presentare un’offerta per l’Inter Milan e nel prossimo futuro prevediamo di annunciare nuovi investimenti nel settore della moda e nuove iniziative nell’immobiliare. Gli investimenti in Italia cresceranno, mentre continueremo a cercare nuovi progetti eccitanti nella moda italiana, nel calcio e nell’immobiliare“.