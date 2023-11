E’ grande festa Italia! Spalletti strappa il pareggio all’Ucraina e porta gli azzurri a Euro2024

CalcioWeb

L’Italia vola a Euro 2024. La squadra di Luciano Spalletti strappa un risultato positivo contro l’insidiosa Ucraina e stacca il pass per il prossimo Europeo. Nel complesso è stata una partita equilibrata con occasioni da una parte e dall’altra con gli azzurri che non hanno rinunciato a giocare. L’ex allenatore del Napoli è stato protagonista di un ottimo rendimento e ha raggiunto un traguardo per nulla banale dopo l’addio di Mancini.

L’Ucraina si schiera con Mudryk e Sudakov alle spalle del pericoloso Dovbyk, gli azzurri rispondono con il tridente formato da Zaniolo, Raspadori e Chiesa. A centrocampo confermata la presenza di Frattesi, in difesa Spalletti schiera la sorpresa Buongiorno. L’Italia, forte di due risultati su tre, non rinuncia e gioca con coraggio.

Donnarumma blocca un tiro di Tsygankov, gli azzurri rispondono con Chiesa. Il portiere italiano si conferma su Sudakov, poi altre occasioni pericolose per la squadra di Spalletti. Il centrocampista Frattesi ha sul piede il gol del vantaggio, si supera il portiere Trubin. Si va all’intervallo a reti inviolate.

Nella ripresa Spalletti si gioca la carta Scamacca al posto di Raspadori. Il migliore in campo è sempre Chiesa e lo juventino continua a mettere in difficoltà la difesa dell’Ucraina. Si ferma Zaniolo, dentro Politano. Nel finale il risultato non cambia, l’Italia chiude tutti gli spazi e controlla lo 0-0 definitivo. Nel recupero rischio per un fallo in area di rigore dell’Italia, l’arbitro non fischia. Gli azzurri volano a Euro2024!