Contatto Cristante-Mudryk, il ct ucraino mantiene la calma: “non ci sono dubbi, ma…”

L’Italia ce l’ha fatta! Gli azzurri hanno staccato il pass per Euro 2024 e potranno quindi difendere il titolo. Alla squadra di Spalletti è bastato un pareggio ieri sera contro l’Ucraina, ma non mancano le polemiche per un contatto dubbio nell’area azzurra al 93′.

Mentre in tantissimi urlano allo scandalo, il ct ucraino Rebrov riesce a mantenere la calma, manifestando il suo disappunto ma con eleganza: “Cristante su Mudryk? Per me era rigore, non ci sono dubbi. Ma non sta a noi decidere. L’arbitro non è stato chiamato a verificare. C’è il Var, che evidentemente non ha ritenuto opportuno richiamare l’arbitro al monitor“, queste le parole in conferenza stampa.