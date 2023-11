Ucraina-Italia, Spalletti risponde a De Laurentiis: clima infuocato

CalcioWeb

La Nazionale italiana ha staccato il pass a Euro 2024 dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Ucraina. Al fischio finale si sono registrate tante polemiche per il mancato rigore fischiato per un fallo di Cristante e in particolar modo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis non sono passate inosservate. “Tutti seguiamo un sogno da realizzare, magari non come quello dell’Italia ieri, quando mancava un rigore all’Ucraina. Giuffredi interpreta i sogni di tutti quelli che rappresenta, di quelli che amerebbero vedere magari non rubare una partita come quella di ieri sera in cui mancava un rigore”. Giuffrida è il procuratore sportivo, autore del libro “La strada di un sogno”.

Il Ct Luciano Spalletti non ha gradito le dichiarazioni del suo ex presidente: “non abbiamo rubato niente, non abbiamo meritato la qualificazione bensì strameritato di andare all’Europeo. Dispiace che vogliano far passare un episodio dubbio come chiaro, perché così non era. Non è giusto estrapolare quell’episodio per venirci contro, senza guardare al resto della prestazione che è stata buona. La partita era difficile per la pressione che c’era”.