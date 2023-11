Volano sedie e… birre: scontri tra tifosi del PSG e Newcastle a Parigi | VIDEO

Si gioca oggi PSG-Newcastle, valida per la fase a gironi di Champions League. In attesa del match al Parco dei Principi, a Parigi è scoppiata una rissa tra tifosi.

Meno di 24 ore prima del fischio d’inizio del match di Champions, i tifosi del Newcastle e quelli del PSG si sono scontrati per le strade della capitale francese.

I padroni di casa avrebbero fatto irruzione in un ristorante, lanciando sedie, rompendo bicchieri e scatenando il caos davanti a famiglie con bambini terrorizzati.

Sui social circolano video di quanto accaduto: un gruppo di persone, probabilmente tifosi del Newcastle, sono stati bloccati all’interno del pub dove si è scatenato il caos.

Molte delle persone viste lanciare sedie contro le finestre di vetro hanno nascosto la propria identità indossando cappucci e maschere. Nei video si sente una voce che chiede la fine degli scontri: “smettetela, smettetela, smettetela”, grida un uomo.

PSG ultras attacking a pub full of Newcastle fans in Paris tonight😳 crazy pic.twitter.com/nlucKxIn7b

PSG fans attacking a pub full of Newcastle fans last night… 😨

Hope all the fans out there stay safe! 🙏#NUFC

pic.twitter.com/WlKjJKqmSx

— Football Away Days (@FBAwayDays) November 28, 2023