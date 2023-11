Vlahovic non si trattiene: la frase che ha fatto infuriare i tifosi della Fiorentina

CalcioWeb

Il rapporto tra Dusan Vlahovic e i tifosi della Fiorentina non è dei migliori, è risaputo. I supporter toscani non hanno mai perdonato il trasferimento alla Juventus da parte del bomber serbo, vissuto come un tradimento vista la rivalità fra i due club, e non perdono occasione di ricordarglielo con fischi, cori e quant’altro.

Al termine della partita vinta ieri sera dai bianconeri in trasferta al Franchi, secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, Dusan Vlahovic si è tolto un sassolino dalla scarpa rivolgendo una frase alquanto velenosa ai suoi ex tifosi: “vincere la prossima volta“. Una stoccata che non è passata inosservata.