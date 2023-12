L’Adana esonera l’allenatore Patrick Kluivert: il sostituto (italiano) surriscalda l’ambiente

CalcioWeb

Cambio in panchina in casa Adana Demirspor dopo la sconfitta casalinga contro il Samsunspor con il punteggio di 2-3. Il club turco ha annunciato un cambiamento significativo nella sua struttura tecnica. L’allenatore Patrick Kluivert è stato esonerato e, secondo le voci di mercato, il suo sostituto potrebbe essere l’ex difensore italiano Fabio Cannavaro.

Patrick Kluivert, ex calciatore di fama internazionale e tecnico olandese, ha guidato l’Adana Demirspor durante la sua esperienza come allenatore. Tuttavia, nonostante le aspettative iniziali, la squadra non è riuscita a ottenere i risultati desiderati sotto la sua guida, il che ha portato alla decisione dell’esonero.

Le voci di mercato hanno suggerito che il possibile sostituto di Patrick Kluivert sulla panchina dell’Adana Demirspor potrebbe essere Fabio Cannavaro, ex difensore della Nazionale Italiana, nonché vincitore del Pallone d’Oro nel 2006.

Cannavaro, con la sua vasta esperienza nel calcio internazionale, rappresenterebbe un nome di grande richiamo per la squadra turca. La sua nomina potrebbe portare un nuovo entusiasmo e una nuova prospettiva alla squadra, oltre a offrire ai giocatori l’opportunità di imparare da uno dei più grandi difensori della storia del calcio.