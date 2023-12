Alaves, l’allenatore perde la testa dopo il gol del Real Madrid | VIDEO

La partita di Liga spagnola tra Alaves e Real Madrid ha regalato motivi di grande interesse. La squadra di Carlo Ancelotti torna in testa alla classifica in compagnia del Girona, fermato sull’1-1 dal Betis. Si preannuncia una corsa bellissima tra la corazzata e la sorpresa dei 5 principali campionati.

La gara tra Alaves e Real Madrid si è decisa in pieno recupero. I Blancos, in 10 dal 54′ per l’espulsione di Nacho Fernandez, si sono imposti al 92′ con un gol di Lucas Vazquez. La sconfitta non è stata apprezzata dall’allenatore Luis Garcia Plaza, furioso dopo il gol dei Blancos. Il tecnico si è infuriato prima con la panchina, poi ha lanciato il giubbotto in stile Allegri e infine anche il cappellino.

In terms of historical managerial meltdowns, this from Luis Garcia Plaza after Real Madrid’s late winner against Alaves this evening will be right up there.pic.twitter.com/xxip4Q3xVf

— Football España (@footballespana_) December 21, 2023