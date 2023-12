Atalanta-Salernitana: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

L’ultima partita della 16ª giornata del campionato di Serie A regala la sfida tra Atalanta e Salernitana. La squadra di Gasperini è reduce dalle vittorie entusiasmanti tra campionato ed Europa League ed è in grado di togliersi altre importanti soddisfazioni. Di fronte la squadra più un difficoltà del massimo torneo italiano ed a serio rischio retrocessione, la Salernitana di Filippo Inzaghi.

Atalanta-Salernitana: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: El Bilal, Kolasinac, Palomino, Scamacca, Toloi

SALERNITANA (3-4-3): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Dia.

Squalificati: Fazio | Indisponibili: Ochoa

Atalanta-Salernitana: l’orario

La partita Atalanta-Salernitana, valida per la 16ª Giornata di Serie A, è in programma lunedì 18 dicembre, alle ore 20:45, allo Gewiss Stadium.

Atalanta-Salernitana: il pronostico

In Europa League, con il primo posto già blindato con un turno di anticipo, l’Atalanta ha potuto operare un largo turnover che le ha permesso di conservare energie e dare minutaggio a qualche riserva. Muriel (doppietta contro il Rakow) è in gran forma e vista l’assenza di Scamacca potrebbe essere una valida alternativa. Il successo per 3-2 contro il Milan ha rilanciato le ambizioni europee dei ragazzi di Gasperini che proveranno a dar seguito al loro cammino con una vittoria contro la Salernitana nel posticipo del lunedì: segno 1.

Atalanta-Salernitana: la diretta tv

Atalanta-Salernitana sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).