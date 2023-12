Bari, De Laurentiiis annuncia colpi importanti sul calciomercato

CalcioWeb

La prima parte di stagione del Bari in Serie B non è stata all’altezza e anche la qualificazione ai playoff è a rischio. La squadra è reduce dalla sconfitta contro lo Spezia e il gruppo è in campo per preparare la sfida contro il Cosenza. Il club è pronto a scatenarsi sul calciomercato.

“La nostra prima missione ora sarà aggredire il mercato di gennaio per prendere i giocatori che servono alla rosa il prima possibile. Cerchiamo un attaccante ed un play, ma saranno le condizioni del mercato a determinare i movimenti. Abbiamo ambizioni, vogliamo far bene, crescendo con la linea della sostenibilità di sistema”: è quanto confermato dal presidente, Luigi De Laurentiis, in un incontro informale con i media per scambiare gli auguri di Natale in un albergo cittadino.

“Nel mercato estivo abbiamo commesso qualche errore di valutazione. Volevamo prendere sulla carta giocatori più forti di quelli dell’anno scorso, ma i nuovi arrivati non stanno dando le giuste risposte”.

Sui conti del club: “il bilancio del Bari è pubblico, l’anno scorso è costato 24 milioni, sono cifre importanti. Questa società deve essere sostenibile. La spesa può arrivare fino a questo punto, altrimenti si generano buchi giganteschi. L’idea è essere un Bari sostenibile. Punto sulla sostenibilità per permettere di rendere la squadra appetibile. State però certi di una cosa: noi non vogliamo fare retrocedere il Bari”, ha concluso De Laurentiis.