Bayern Monaco-Union Berlino posticipata: il motivo

Subito una defezione in Bundesliga nella 13ª giornata del campionato tedesco. La classifica è guidata dal Leverkusen con due punti di vantaggio sul Bayern Monaco. Il fanalino di coda è l’Union Berlino, la squadra di Bonucci è in grave crisi e rischia la retrocessione.

Proprio la partita tra Bayern Monaco e Union Berlino è stata posticipata: “la partita della Bundesliga dell’FC Bayern contro l’Unione di Berlino deve essere annullata. Il motivo è l’estrema nevicata della sera passata e l’ultima notte, la fine è prevista solo per sabato sera. Anche se fosse stato possibile portare il campo nell’Allianz Arena in uno stato entro il pomeriggio che avrebbe permesso di eseguire il gioco, i rischi per la sicurezza e la situazione del traffico hanno reso inevitabile un rifiuto. Le valanghe sul tetto dell’Allianz Arena rappresentano un rischio incalcolabile per il pubblico. Inoltre, un viaggio verso l’Allianz Arena è quasi impossibile.

Innumerevoli autobus e treni falliscono, molte strade e autostrade sono completamente chiuse, la linea della metropolitana U6, che porta a Fröttmaning all’Allianz Arena, è stata interrotta. La polizia di Monaco raccomanda di non lasciare le case. In queste condizioni, non si può garantire che il personale regolamentare e di sicurezza necessario per eseguire il gioco possa arrivare all’Allianz Arena. L’FC Bayern informerà di una nuova programmazione della partita non appena sarà stato fatto un nuovo inizio in coordinamento con la German Football League ( DFL ). I biglietti rimangono validi per l’avvio del nuovo gioco”.