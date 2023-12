Bernardeschi, trasformazione fisica impressionante: commento esilarante di Marchisio | FOTO

CalcioWeb

Federico Bernardeschi è in trattativa per tornare nel campionato di Serie A. L’esperienza in MLS è ai titoli di coda ed il calciatore italiano è in contatto con due club di Serie A per definire il grande ritorno in Italia. Dopo i primi sondaggi dalla Juventus, il Bologna di Thiago Motta si è inserito ed è in vantaggio per assicurarsi le prestazioni dell’ex Fiorentina.

Il calciatore continua la preparazione e la forma fisica è impressionante. Proprio Bernardeschi ha pubblicato sui social le foto di una seduta di allenamento in palestra: il fisico è più muscoloso che mai.

Il commento di Claudio Marchisio, ex compagno, non è passato inosservato: “entra? Entraa? Non può entrare”, con riferimento alla citazione dell’avvocato che spopola su Tik Tok tra cigni e trapezi.

