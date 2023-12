Bologna-Roma: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Scontro Champions League tra Bologna e Roma nel match della 16ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Thiago Motta è una delle sorprese più belle del massimo campionato italiano e continua a confermarsi uno dei migliori allenatori in circolazione. I giallorossi sono reduci dalla partita in Europa League ed il rendimento delle ultime partite è stato di altissimo livello.

Bologna-Roma: probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Ferguson, Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Silvestri, Karlsson, Orsolini, Soumaoro

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Renato Sanches, El Shaaarawy; Pellegrini; Belotti.

Squalificati: Lukaku, Zalewski | Indisponibili: Abraham, Aouar, Azmoun, Dybala, Smalling, Spinazzola

Bologna-Roma: l’orario

La partita Bologna-Roma, valida per la 16ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 17 dicembre, alle ore 18:00, allo stadio Dall’Ara.

Bologna-Roma: il pronostico

Il Bologna non vuole smettere di stupire e quello contro la Roma, di ritorno dalla gara di Europa League e senza Dybala (infortunato) e Lukaku (squalificato), è un vero e proprio scontro diretto per un piazzamento Champions. Zirkzee è in gran forma e viene da una doppietta, ci fidiamo dell’attacco dei rossoblu: Multi Gol 1-3 casa.

Bologna-Roma: la diretta tv

Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).