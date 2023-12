Bologna scatenato sul calciomercato, in arrivo il centrocampista: superata la Juventus

CalcioWeb

Il Bologna è una delle sorprese più belle del campionato di Serie A e punta senza mezzi termini la qualificazione in Europa, addirittura in Champions League. I rossoblu sono reduci dal blitz sul campo della Salernitana e si preparano a scendere in campo per il big match contro la Roma.

Thiago Motta continua a confermarsi uno dei migliori allenatori in circolazione e la dirigenza è pronta a rinforzare la squadra con l’arrivo di calciatori molto forti tecnicamente. E’ il caso di Vasilije Adzic, calciatore del 2006 considerato un prospetto molto interessante. Il club rossoblu ha messo sul piatto 5 milioni di euro e la trattativa è pronta ad andare in porto. Superata la concorrenza della Juventus.

Chi è Vasilije Adzic

Vasilije Adzic è un calciatore nato in Montenegro il 12 maggio 2006. E’ un centrocampista con capacità di giocare anche da trequartista e come esterno d’attacco. Si tratta di un calciatore duttile, dotato di grandissima tecnica e addirittura paragonato a de Bruyne. E’ già protagonista delle Nazionali Giovanili del Montenegro. Il calciomercato del Bologna potrebbe aprirsi con un colpo importante.