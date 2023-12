Bologna, Thiago Motta verso il deferimento: la situazione

CalcioWeb

Il pareggio in trasferta contro il Lecce potrebbe portare conseguenze in casa Bologna e in particolar modo per l’allenatore Thiago Motta. Secondo le ultime notizie si va verso il deferimento nei confronti del tecnico rossoblu. La procura Federale ha aperto un procedimento per le sue dichiarazioni su Var e direzione arbitrale dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A con riferimento al rigore concesso ai padroni di casa nel finale.

Il tecnico del Bologna rischia una squalifica, eventualmente da scontare dopo le sfide con Salernitana, Roma e Atalanta.

“La partita era finita, poi è arrivato lui. Abbiamo lasciato a Nasca questa possibilità. Ricordo quello che ha già combinato e continua, avremmo meritato di vincere. La frustrazione è tanta, gli episodi pesano e cambiano le partite. Doveri ha fatto giocare, doveva finire prima la partita. Oggi fino a questo episodio aveva fatto bene e oggi Nasca al Var ne ha combinata un’altra”, aveva dichiarato il tecnico.