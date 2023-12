Brighton, De Zerbi va via o rinnova? L’annuncio in conferenza stampa | VIDEO

CalcioWeb

Roberto De Zerbi è uno dei migliori allenatori in circolazione e l’ottimo lavoro al Brighton ha attirato l’attenzione dei club più importanti in circolazione. Il club inglese si prepara per la partita di mercoledì contro il Brentford e in conferenza stampa l’allenatore si è sbilanciato sul futuro.

“Ho un ottimo rapporto con i calciatori, con il club, con presidente, direttore tecnico e amministratore delegato. Stiamo parlando del nuovo contratto ma al momento sono solo discussioni, non c’è nulla di chiuso. Dobbiamo pensare agli obiettivi: se coincideranno con quelli del club, sarà un onore per me lavorare a Brighton. Non cerco di raggiungere un livello più alto. La cosa più importante per me è lavorare seriamente”.

Brighton head coach Roberto De Zerbi confirms he is in talks with the club over a new contract 👔✍️ pic.twitter.com/oxJAo0M1zw — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 5, 2023