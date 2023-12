Cagliari immortale! Pavoletti in rovesciata stende il Sassuolo al 99′! | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il periodo di recupero è da ribattezzare ‘zona Cagliari‘. Dopo la clamorosa rimonta contro il Frosinone, i sardi compiono un’altra impresa rimontando il Sassuolo con 2 reti in pieno recupero. E, ancora una volta, Leonardo Pavoletti è il grande protagonista della gioia degli isolani.

Eppure la partita era iniziata decisamente male. Un gol di Erlic aveva permesso al Sassuolo di sbloccare la gara già nel primo tempo. Cagliari sotto e all’apparenza incapace di trovare almeno la parità nonostante l’espulsione di Tressoldi (doppio giallo) abbia concesso circa mezz’ora di superiorità numerica. Addirittura Bajrami era riuscito a trovare il raddoppio, rete però annullata per offside.

Poi si è entrati nella ‘zona Cagliari’. Al 94′ Lapadula controlla in area e segna la prima rete in Serie A della sua stagione regalando la parità a un Cagliari che cinge d’assedio l’area emiliana. Al 99′ Pavoletti si inventa la rovesciata che batte Consigli per il 2-1 dei rossoblu. Esplode la festa: 3 punti d’oro che permettono al Cagliari di uscire, temporaneamente, dalla zona retrocessione. Per il Sassuolo seconda sconfitta consecutiva.

Classifica Serie A

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Roma 25

Bologna 25

Napoli 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 17

Genoa 15

Sassuolo 15

Cagliari 13

Udinese 12

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8