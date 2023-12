Cagliari-Sassuolo: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La partita fra Cagliari e Sassuolo chiuderà la 15ª Giornata di Serie A. Una gara in cui pareggio non serve a nessuna delle due. I sardi sono alla disperata ricerca di punti per cercare di risalire la china, gli emiliani hanno un rendimento piuttosto incostante in campionato che rischia di farli scivolare nelle sabbie mobili della zona retrocessione. I 3 punti in palio fanno gola a entrambe.

Probabili formazioni Cagliari-Sassuolo

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Sulemana, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo.

All. Ranieri

Squalificati: Makoumbou

Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Rog

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Henrique, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

All. Dionisi

Squalificati: Berardi, Boloca

Indisponibili: Alvarez, Missori, Obiang, Viti

Orario Cagliari-Sassuolo

La partita Cagliari-Sassuolo, valida per la 15ª Giornata di Serie A, è in programma lunedì 11 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Castellani di Empoli.

Pronostico Cagliari-Sassuolo

La giornata di Serie A si chiude con Cagliari-Sassuolo. I sardi sono penultimi e non vincono da 3 giornate. Gli emiliani hanno un rendimento piuttosto altalenante con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. I neroverdi hanno la seconda peggior difesa del campionato insieme allo stesso Cagliari e all’Empoli. L’occasione giusta per i ragazzi di Ranieri di provare ad alzare la testa. Per farlo dovranno dar fuoco alle polveri: Multi gol 1-3 Casa.

Diretta tv Cagliari-Sassuolo

Cagliari-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).