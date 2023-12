Cagliari-Sassuolo, incredibile Thorstvedt: perde 2 denti… ma resta in campo | VIDEO

CalcioWeb

C’è stato davvero poco da sorridere per Kristian Thortstvedt nella partita di ieri sera fra Cagliari e Sassuolo. Il centrocampista neroverde ha assistito, come tutti i compagni, al ribaltone del Cagliari con due gol in pieno recupero. Tre punti persi per il Sassuolo, ai quali Thorstvedt ci ha aggiunto anche due denti.

La gomitata di Soulemana a Thorstvedt

Dopo pochi minuti dall’inizio di Cagliari-Sassuolo, Thorstvedt ha ricevuto una gomitata da Soulemana in pieno volto. Il calciatore norvegese si è tenuto subito la bocca dalla quale ha perso molto sangue e anche due denti. A poco sono valse le proteste, con tanto di ‘prove’, rivolte all’arbitro. Niente provvedimenti. Thorstvedt è rimasto in campo fino alla fine della partita.

"Sorridi!" 😁

Thorstvedt perde due denti in uno scontro di gioco 🦷#Thorstvedt #DAZN pic.twitter.com/MHl6BHbip0 — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 12, 2023