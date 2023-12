Calciatore ex Torino e Palermo ucciso dopo una lite in discoteca: il ricordo dei granata

CalcioWeb

Un gravissimo episodio ha colpito anche il mondo del calcio: Rosolino Celesia è morto la notte scorsa all’ospedale Civico di Palermo. Il 22enne è stato colpito da due colpi di pistola dopo una lite in discoteca e la corsa in ospedale è stata inutile. Il suo nome non è nuovo al mondo del calcio per il passato importante nelle giovanili di Palermo e Torino.

Proprio il club granata lo ha ricordato con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale: “il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, settore giovanile –, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Celesia per la scomparsa di Rosolino Celesia, ex calciatore del settore giovanile granata. Ai suoi cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata”.

Secondo le prime ricostruzioni la lite sarebbe scoppiata all’interno di un locale per poi spostarsi all’esterno. Il calciatore sarebbe stato raggiunto da due colpi di pistola al torace e al collo.